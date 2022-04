EXPOSITION DE MARIE-LUCE FERRÉOL À L’ESPACE REX Le Pouliguen, 22 avril 2022, Le Pouliguen.

EXPOSITION DE MARIE-LUCE FERRÉOL À L’ESPACE REX Le Pouliguen

2022-04-22 – 2022-04-22

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Exposition de plus de 60 oeuvres de l’artiste nantaise, Marie Luce Ferréol Une rétrospective tout en couleurs comme sait si bien les travailler l’artiste.

infos@ap2a.org http://www.ap2a.org/

