Exposition de Marie Détrée-Hourrière – Peintre officiel de la Marine

Exposition de Marie Détrée-Hourrière – Peintre officiel de la Marine, 3 juillet 2022, . Exposition de Marie Détrée-Hourrière – Peintre officiel de la Marine

2022-07-03 – 2022-08-31 Marie Détrée maîtrise la peinture à l’huile mais la gouache reste sa technique de prédilection pour les œuvres réalisées sur le motif : la belle matité des couleurs, la rapidité de séchage ainsi que la légèreté du support papier, font de cette technique un compagnon de voyage indispensable. D’autres peintres de la Marine avant elle, ont su en exploiter les belles qualités, pour ne citer que Marin Marie ou encore Albert Brenet. Marie Détrée maîtrise la peinture à l’huile mais la gouache reste sa technique de prédilection pour les œuvres réalisées sur le motif : la belle matité des couleurs, la rapidité de séchage ainsi que la légèreté du support papier, font de cette technique un compagnon de voyage indispensable. D’autres peintres de la Marine avant elle, ont su en exploiter les belles qualités, pour ne citer que Marin Marie ou encore Albert Brenet. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville