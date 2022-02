Exposition de Marc Petit Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Exposition de Marc Petit Saverne, 12 mars 2022, Saverne. Exposition de Marc Petit Saverne

2022-03-12 10:00:00 – 2022-04-20 18:00:00

Saverne Bas-Rhin Saverne EUR Hébergée dans l’écrin du magnifique Château des Rohan, la Ville de Saverne donne carte blanche au grand sculpteur contemporain, Marc Petit, du 12 mars au 20 avril 2022. L’artiste y exposera ses œuvres majeures, hommes et femmes longilignes en bronze, aux figures mélancoliques. Une trentaine d’œuvres monumentales trouveront leur place dans le Parc du Château, entre la façade du 18e siècle dessinée par l’architecte Salins de Montfort et le port de Saverne. Sous forme de promenade sensible, les visiteurs découvriront ensuite dans différentes salles du Château d’autres œuvres à taille humaine, troublantes par la déchirure qu’elles portent en elles, étonnamment familières pour celui qui y pose son regard. Marquant l’acmé de ce cheminement, la galerie du Musée de Saverne accueillera pas moins d’une cinquantaine de sculptures mais aussi de dessins de l’artiste, dans une scénographie soignée laissant la part belle à la puissance évocatrice des œuvres du maître. Découvrez notre suggestion de programme : Cliquez ici ! +33 3 88 71 52 91 Hébergée dans l’écrin du magnifique Château des Rohan, la Ville de Saverne donne carte blanche au grand sculpteur contemporain, Marc Petit, du 12 mars au 20 avril 2022. L’artiste y exposera ses œuvres majeures, hommes et femmes longilignes en bronze, aux figures mélancoliques. Une trentaine d’œuvres monumentales trouveront leur place dans le Parc du Château, entre la façade du 18e siècle dessinée par l’architecte Salins de Montfort et le port de Saverne. Sous forme de promenade sensible, les visiteurs découvriront ensuite dans différentes salles du Château d’autres œuvres à taille humaine, troublantes par la déchirure qu’elles portent en elles, étonnamment familières pour celui qui y pose son regard. Marquant l’acmé de ce cheminement, la galerie du Musée de Saverne accueillera pas moins d’une cinquantaine de sculptures mais aussi de dessins de l’artiste, dans une scénographie soignée laissant la part belle à la puissance évocatrice des œuvres du maître. Découvrez notre suggestion de programme : Cliquez ici ! Saverne

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Office de tourisme de Saverne et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne Departement Bas-Rhin

Saverne Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Exposition de Marc Petit Saverne 2022-03-12 was last modified: by Exposition de Marc Petit Saverne Saverne 12 mars 2022 Bas-Rhin saverne

Saverne Bas-Rhin