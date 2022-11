Exposition de Marc Petit à la Maison Lagrive Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Exposition de Marc Petit à la Maison Lagrive
9 décembre 2022

Lot La Maison Lagrive vous accueille durant deux weekends de décembre pour vous faire découvrir les œuvres récentes, sculptures et dessins, de Marc Petit. maisonlagrive@gmail.com +33 7 67 35 57 22 LAGRIVE-Exposition-Marc Petit

