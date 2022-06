Exposition de Marc Paygnard Arles, 8 juillet 2022, Arles.

Exposition de Marc Paygnard

Galerie IRA LEONIS, 20 place de la république, Arles, Bouches-du-Rhône

2022-07-08 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-20 18:00:00 18:00:00

“Je suis tombé dans la photographie dès mon plus jeune âge et j’en suis encore tout réjoui et ébloui aujourd’hui. A l’instar de photographes devenus des amis comme Jean Dieuzaide, René Maltête ou Edouard Boubat, j’ai suivi un chemin parsemé de bonheurs.

Oui, parce que ces hommes là m’ont fait comprendre que chaque sujet abordé

pouvait faire naître la passion : il n’y a pas de grands sujets, il n’y a que de belles histoires et chaque photo a la sienne. Dans la multitude d’histoires rencontrées, j’ai chaque fois trouvé un certain

émerveillement. La photographie est un si précieux témoin de notre temps… Elle m’a permis de traverser une vie intense toujours empreinte de cette chaleur humaine où j’ai la plpart du temps recherché l’aspect le plus beau, le plus émouvant.”

Marc Paygnard

50 photographie de l’artiste humaniste Marc Paygnard, qui raconte des histoires de vie, belles, vraies et parfois drôles.

pascale.linderme@iraleonis.com +33 6 22 44 34 34 https://iraleonis.com/

