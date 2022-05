EXPOSITION DE MAQUETTES Neufgrange Neufgrange Catégories d’évènement: Moselle

Neufgrange

EXPOSITION DE MAQUETTES Neufgrange, 7 mai 2022, Neufgrange.
rue du Stade Gymnase

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 17:30:00

Neufgrange Moselle Neufgrange 2 EUR L’Association JFR Team vous donne rendez-vous pour son exposition internationale de maquettes d’avions, mais aussi de bateaux, blindés, figurines, éoliennes, etc … Quelques 100 exposants seront présents avec leur collection. Le public aura sous ses yeux un incomparable panel des technologies apparues au XXème siècle. L’exposition propose également une bourse d’échanges … Toutes les maquettes sont accompagnées d’une fiche technique pour renseigner le visiteur.

Petite restauration sur place. +33 3 55 17 17 94 https://www.jfrteam-neufgrange.fr/ JFR Team

rue du Stade Gymnase Neufgrange

