Exposition de maquettes Gueures, 2 avril 2022, Gueures. Exposition de maquettes Salle des deux vallées Rue des Canadiens Gueures

2022-04-02 – 2022-04-03 Salle des deux vallées Rue des Canadiens

Rendez-vous à Gueures pour une exposition de maquettes dans la salle des deux vallées et en Mairie organisé par le club de l'amicale des anciens élèves.

+33 2 35 83 03 75

