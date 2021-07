Le Barcarès Site Naturel des Dosses Le Barcarès, Pyrénées-Orientales Exposition de maquettes de baraques de pêcheur et de barques traditionnelles catalanes Site Naturel des Dosses Le Barcarès Catégories d’évènement: Le Barcarès

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site Naturel des Dosses

Reconstitution de baraques et barques de pêcheur catalanes, explication de la vie des pêcheurs au bord de l’étang, visite de la baraque des Dosses par les membres de l’Association Intergénérationnelle Modélisme 66.

Renseignements au 06 84 25 15 84

Visitez la baraque traditionnelle de pêcheurs des Dosses et découvrez une exposition de maquettes de baraques et barques traditionnelles. Site Naturel des Dosses avenue des Dosses, 66420 Le Barcarès Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

