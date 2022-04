Exposition de Maja Ouwerkerk Buxy, 8 avril 2022, Buxy.

Exposition de Maja Ouwerkerk Buxy

2022-04-08 – 2022-04-18

Buxy Saône-et-Loire

EUR Venez découvrir l’exposition de Maja Ouwerkerk.

Maja Ouwerkerk est née en Suisse Allemande à Schaffhouse. Depuis 2016, elle vis en Bourgogne. En 2017, elle a commencé à utiliser le béton pour créer différents objets de décoration pour le jardin et la maison. Lors de l’exposition vous trouverez des roses ou des bols, mais aussi différents chats. Les nains colorés apportent une touche de vie à votre jardin. Chacune des feuilles de rhubarbe, de bette ou de chou est unique et on peut y planter ce qu’on veut. Venez vous faire une idée de ce travail original, à l’exposition ou chez elle.

Buxy

