Exposition De Main De Maitre Bastille Design Center, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 6 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 10h30 à 19h

et vendredi de 10h03 à 22h

et lundi de 10h30 à 17h

gratuit

La Confédération Française des Métiers d’Art organise du 3 au 6 septembre prochain l’exposition « De Main de Maitre ». Cet évènement rassemblera, au Bastille Design Center, 57 artisans d’art, représentants de savoir-faire exceptionnels.

La Confédération Française des Métiers d’Art, de l’Excellence et du Luxe offre aux artisans l’opportunité d’exposer leurs savoir-faire et leurs créations à travers l’Exposition « De Main de Maître ».

Du 2 au 6 septembre, cet évènement, organisé grâce au concours du réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, du FAFCEA de Francéclat et de l’Institut National des Métiers d’Art, réunit une sélection d’artisans d’exception permettant au grand public de découvrir l’excellence de leurs créations.

Au sein d’un bâtiment industriel du 19e siècle au cachet incomparable, le Bastille Design Center, Couturiers, Maîtres Verriers, Bijoutiers, Ferronniers, Céramistes, Sculpteurs… mettent en lumière la diversité des Métiers d’Art en France.

Animés par l’envie de transmettre les compétences héritées de leurs Maîtres, les Artisans d’Art exercent des métiers de passion qui suscitent l’admiration. Leur fantaisie, la précision et la variété de leurs talents méritent qu’on s’y attarde. Au-delà de leur savoir-faire d’exception, ils sont les ambassadeurs de l’authenticité française qui nous est chère.

Valorisation des techniques, diffusion des œuvres et échanges entre public et artistes, l’Exposition « De Main de Maître » est également l’occasion de susciter ou de concrétiser les vocations naissantes.

Fondée en 1947, la Confédération Française des Métiers d’Art, de l’Excellence et du Luxe est une organisation professionnelle ayant à cœur la protection et la valorisation des métiers d’art. Elle regroupe les acteurs incontournables de la bijouterie, de la maroquinerie, de la couture sur mesure, du cristal, du verre, du vitrail, de la céramique, du métal, de l’ameublement et des arts floraux.

Bastille Design Center 74, bd Richard Lenoir Paris 75011

Contact :Confédération Française des Métiers d'Art 0668082299 g.ramond@cfmart.fr

