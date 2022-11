Exposition de Mahmoud Khayri à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Vendôme Exposition de Mahmoud Khayri à Vendôme. Vernissage les 26 (15h à 20h) et 27 novembre (16h à 19h) autour d’un goûter égyptien. Peintures et scultpures. j-auxenel@orange.fr +33 6 08 53 48 17 Mahmoud Khayri

