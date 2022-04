Exposition de Mademoiselle Rachel & Georgette Delajungle Buxy, 23 avril 2022, Buxy.

Exposition de Mademoiselle Rachel & Georgette Delajungle Place de la Gare Bureau d’Information Touristique Buxy

2022-04-23 – 2022-05-05 Place de la Gare Bureau d’Information Touristique

Buxy Saône-et-Loire

EUR Georgette Delajungle, c’est un univers largement inspiré du monde de l’enfance, rempli de couleurs, de motifs suscitant la gaieté ou invitant à la rêverie. Des créations décoratives et fonctionnelles pour les petits… mais pas uniquement !

Mademoiselle Rachel, c’est un univers vintage, mais aussi nature, fleuri et élégant exprimé par le biais d’abat-jour et lampes qui donnent une touche originale à vos intérieurs !

Ces deux artistes partagent leur passion pour les tissus qu’elles transmettent à travers leurs créations.

Venez découvrir leurs créations pour décorer votre intérieur !

http://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/saison-artistique/

Georgette Delajungle, c’est un univers largement inspiré du monde de l’enfance, rempli de couleurs, de motifs suscitant la gaieté ou invitant à la rêverie. Des créations décoratives et fonctionnelles pour les petits… mais pas uniquement !

Mademoiselle Rachel, c’est un univers vintage, mais aussi nature, fleuri et élégant exprimé par le biais d’abat-jour et lampes qui donnent une touche originale à vos intérieurs !

Ces deux artistes partagent leur passion pour les tissus qu’elles transmettent à travers leurs créations.

Venez découvrir leurs créations pour décorer votre intérieur !

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique Buxy

dernière mise à jour : 2022-04-13 par