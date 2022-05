Exposition de machines agricoles Unité expérimentale INRAE du domaine d’Époisses Bretenière Catégories d’évènement: Bretenière

Comment la recherche peut-elle aider l’agriculture à produire de manière plus respectueuse de l’environnement une alimentation meilleure pour notre santé ? En expérimentant différents systèmes de culture en concertation avec les agriculteurs ! Cette démarche, c’est la raison d’être de [CA-SYS](https://www6.inrae.fr/plateforme-casys/), une plateforme de recherche et d’expérimentation collaborative conçue pour tester l’agroécologie à différentes échelles. Dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture, venez découvrir des **_expositions de machines agricoles :_** quels engins pour semer, récolter, et désherber dans une agriculture agroécologique ?

Dans le cadre de ses portes ouvertes, l’unité expérimentale de Bretenière vous invite à (re)découvrir l’agriculture ! Unité expérimentale INRAE du domaine d’Époisses 21110 Bretenière Bretenière Côte-d’Or

