EXPOSITION DE M LABARRE La Bernerie-en-Retz, dimanche 31 mars 2024.

EXPOSITION DE M LABARRE La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

« Une p’tite bouffée d’art » de Cat et Caro

Rencontres de deux peintres plasticiennes , Cat et Caro et d’un sculpteur, autour de la matière.

Tous trois nouent un dialogue alliant l’imaginaire et le concret.

Ils se découvrent les mêmes besoins découvrir, liberté de s’évader …

.

MAISON MAGRES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31



L’événement EXPOSITION DE M LABARRE La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire