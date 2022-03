EXPOSITION DE M. GUY LEJEUNE Palavas-les-Flots, 26 mai 2022, Palavas-les-Flots.

EXPOSITION DE M. GUY LEJEUNE Palavas-les-Flots

2022-05-26 – 2022-06-01

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

10h/12h30 et 14h/19h

Exposition Peinture à l’huile et au couteau

par Guy Lejeune

à la galerie Gustave Courbet

Entrée libre

http://www.guylejeune.fr

contact@guylejeune.fr ou 0681346447

Je suis artiste peintre à l’huile et au couteau. j’utilise une palette personnelle où les couleurs se mélangent et surprennent parfois. Mon style se trouve à la limite de l’abstraction, il tend vers la simplification du trait, la suggestion, l’invitation, et donne une impression plus qu’une information réaliste.

contact@guylejeune.fr +33 6 81 34 64 47 http://www.guylejeune.fr/

Palavas-les-Flots

