EXPOSITION DE M. ET MME THEVENOT ET DE M. PHILIPPE MOREL

2022-07-14 – 2022-07-20

10h/12h et 14h/23h Exposition de M. et Mme THEVENOT et de M. Philippe MOREL Galerie Gustave Courbet Entrée libre Infos : 06 83 42 86 68 ***** Nicole Thevenot nJe fais partie des Artistes Chamalièrois depuis mon retour en Auvergne après quelques années passées en dans le sud où j’ai suivi des cours à la faculté d’Aix en Provence pendant 6 ans. J’interprète la féminité en soignant les lignes et les courbes. Fascinée par les fleurs, en particulier par le coquelicot très éphémère que j’essaie de traduire à ma façon. Je travaille la peinture à l’huile au couteau, je trouve cette technique toute en spontanéité. Le travail de la matière me permet de m’exprimer en volume. Je peins chez moi, dans mon atelier, en fonction de mes envies de création car la peinture reste avant tout une passion. J’affectionne plus particulièrement les bouquets multicolores, les défilés de mode et les paysages urbains très stylisés et les marines J’ai présenté mon travail dans différentes expositions en Provence et en Auvergne. J’ai obtenu e – 2015 le 2ème prix de peinture huile des Artistes Chamalièrois n- 2022 le 1er prix de peinture huile aux Artistes Chamalièrois Dernières expositions personnelles : n- 2017 Moulin de Cézanne Le Tholonet n- 2020,2021 Châtel Guyon, Montpeyroux, Saint Saturnin, Chârroux ***** Pierre Thevenot nJe commence à dessiner et peindre en 2005 à l’université d’Aix en Provence, où j’apprends durant 6 années les différentes techniques de peinture à l’huile. Puis je fais partie des Artistes Indépendants Aixois» nArrivé en Auvergne en 2013, je fais partie des Artistes Chamalièrois. nJe peins à la maison dans mon atelier. Inspiré par les couleurs vives et intenses, je peins suivant mes envies, une peinture contemporaine, moderne et très colorée. Mes sujets de prédilections sont les paysages que je revisite de façon très épurée et avec des couleurs vives et chaudes, les marines qui font voyager, les bouquets qui égayent l’imagination et les scènes de Jazz. J’ai présenté mon travail dans différentes expositions collectives à Aix en Provence, Clermont Ferrand et Chamalières où j’ai obtenu en 2017 le 1er prix du jury des Martes sur Morge et en 2019 le 1er prix de peinture aux Artistes Chamalièrois, Dernières expositions personnelles : n- 2017 Moulin de Cézanne Le Tholonet n- 019 ORACLE Clermont Ferrand n- 2021 Expo-artistes Clermont Ferrand, n- 2020,2021 Châtel Guyon, Montpeyroux, Saint Saturnin, Chârroux, ***** Philippe Morel Peintre autodidacte, membre de l’association des Artistes de Chamalières, je pratique essentiellement la peinture à l’huile, mais aussi le pastel. nPeintre figuratif, essentiellement paysagiste. Je ne recherche pas la véracité mais une atmosphère, une ambiance. Je trouve au détour d’un chemin une lumière, une harmonie de couleurs ou une structure graphique. Adaptant ma touche au sujet je peux travailler des aplats ou au contraire des couleurs rabattues. Ma peinture inspire le calme, la tranquillité Je participe depuis plusieurs années aux expositions collectives organisées par les Artistes Chamaliérois et par l’ORACLE, à Clermont -Ferrand,Chamalières et de nombreuses autres communes de la région, dans lesquelles j’ai obtenu plusieurs distinctions. En 2017 j’ai obtenu le prix Camille Vigouroux décerné par l’Académie des sciences, belles-lettres et arts lors du salon des Artistes d’Auvergne. En 2021 le prix du jury à l’exposition Images et regards d’ailleurs organisée par l’ORACLE ; Les expositions personnelles récentes Mairie d’Ambert 2022 nGalerie Expo ‘Artistes Clermont Ferrand (2021) nChatel Guyon (2021) nEspace culturel Harmonie Mutuelle à Clermont-Ferrand (2020) nMontpeyroux (2019) nSaint Nectaire (2019) nGalerie La Bohème Charroux (2018)

