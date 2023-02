Exposition de M. Bourdier et M. Lehry Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Exposition de M. Bourdier et M. Lehry, 21 mars 2023, Kaysersberg Vignoble

2023-03-21 – 2023-03-27

Haut-Rhin A l’Ancien Musée venez découvrir les créations textiles de Martine Bourdier: objets de couture, sacs, bavoirs et autres accessoires. Venez admirer les peintures à l’huile de l’artiste peintre Marcel Lehry, représantant des paysages provençaux et la nature. Découvrez les créations textiles de Martine Bourdier et les paysages du peintre Marcel Lehry. Kaysersberg Vignoble

