2022-03-07 – 2022-03-30

Béziers Hérault La MJC reçoit l’exposition “Jeunes filles en fleurs” de l’artiste Lydie Espada.

La MJC reçoit l'exposition "Jeunes filles en fleurs" de l'artiste Lydie Espada. Entrée libre. infos@mjc-beziers.org +33 4 67 31 27 34 https://www.mjc-beziers.org/site/

