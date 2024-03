Exposition de l’Université du Temps Libre en Créonnais (U.T.L.C.) Bureau d’Information Touristique Créon, vendredi 1 mars 2024.

Le Bureau d’Information Touristique de Créon et l’association TANDE2M accueillent l’exposition de l’Université du Temps Libre en Créonnais (U.T.L.C.), du 1er au 30 mars 2024. L’atelier Peinture de l’U.T.L.C., qui fonctionne chaque année d’octobre à mai, regroupe des peintres amateurs dont les œuvres risquent de vous surprendre. Ces artistes, encadrés par des animateurs bénévoles et talentueux et utilisant chacun leur propre technique (huile, aquarelle, acrylique…), souhaitent présenter leurs œuvres en commun et vous faire découvrir leur travail . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Bureau d’Information Touristique 62 Boulevard Victor Hugo

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine creon@entredeuxmers.com

