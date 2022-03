Exposition de l’Université Citoyenne de Thouars Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

L'exposition "Une femme sur trois, les violences faites aux femmes, d'hier à aujourd'hui", réalisée par l'Espace Mendés France de Poitiers est riche de plus de 20 panneaux. Elle offre un regard pluriel pour mieux appréhender ce phénomène de violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes, à travers des approches historiques, sociologiques, psychologiques et juridiques. Une partie de cette exposition sera également visible à l'Espace des Capucins.

