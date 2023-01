EXPOSITION DE L’UNE À L’AUTRE Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

EXPOSITION DE L’UNE À L’AUTRE Montpellier, 27 janvier 2023, Montpellier . EXPOSITION DE L’UNE À L’AUTRE 19 Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault

2023-01-27 – 2023-01-29 Montpellier

Hérault Eve GRENET et Nathalie LERAT

2 artistes montpelliéraines présentent leurs univers poétiques où les œuvres de l’une dialoguent avec les œuvres de l’autre. Vernissage le 27 Janvier à partir de 18h30

Entrée libre Les 28 et 29 janvier de 10h30 à 19h Eve GRENET et Nathalie LERAT

2 artistes montpelliéraines présentent leurs univers poétiques où les œuvres de l’une dialoguent avec les œuvres de l’autre. adra34000@gmail.com https://adra-montpellier.com/ Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 19 Place du Nombre d'Or Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

EXPOSITION DE L’UNE À L’AUTRE Montpellier 2023-01-27 was last modified: by EXPOSITION DE L’UNE À L’AUTRE Montpellier Montpellier 27 janvier 2023 19 Place du Nombre d'Or Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault