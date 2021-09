Lagrasse Abbaye,partie publique Aude, Lagrasse Exposition de l’œuvre de Philippe Chitarrini, “Le Monolithe et les perles de verre” Abbaye,partie publique Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye, partie publique

Il est des lieux qui rayonnent d’une énergie particulière, comme dans cette scène inoubliable de 2001, l’Odyssée de l’espace où les Hommes découvrent un monolithe dressé sur une lointaine planète. La cour du Logis abbatial de l’Abbaye de Lagrasse fait partie de ces lieux magiques. Le cèdre majestueux s’ancre dans une terre battue par les éléments, surplombant des strates archéologiques qui gardent encore secrète leur histoire ancestrale. Les arcades et le sentier offrent aux visiteurs une déambulation sereine et méditative. C’est dans ce lieu qu’a choisi de se poser un monolithe mystérieux, une sculpture de l’artiste Philippe Chitarrini, nimbée d’une aura scintillante, qui semble là comme en apesanteur, dans une vibration subtile. Le monolithe est entouré d’un cortège de boules en verre soufflé, vestiges de la mer qui prennent la lumière et créent des mondes, en évoquant l’harmonie des sphères de Pythagore. Les cigales chantent, la section carrée de la sculpture, archétype du travail de l’artiste, entre en résonnance avec les sphères et les forces telluriques du lieu. Au soleil, la surface du monolithe prend vie et s’ouvre au regard tel un fragment de constellation offrant un passage dans l’espace-temps. Le Monolithe et les perles de verre proposent un conte des temps futurs, un conte mystérieux qui invoque la magie des volumes sous la lumière et réenchante la vie. Éric Michel, juillet 2021 Sous un cèdre majestueux, l’artiste Philippe Chitarrini a choisi d’installer un monolithe d’acier scintillant, mystérieux et hypnotique, entouré d’un cortège de boules en verre soufflé. Abbaye,partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

