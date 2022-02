EXPOSITION “DE LOEN EN LARGE” Médiathèque de Camors Camors Catégories d’évènement: Camors

Morbihan

EXPOSITION “DE LOEN EN LARGE” Médiathèque de Camors, 1 mars 2022, Camors. EXPOSITION “DE LOEN EN LARGE”

du mardi 1 mars au samedi 2 avril à Médiathèque de Camors

Organisé par la médiathèque de Camors. Sur les heures d’ouverture.

Gratuit

Les illustrations originales de De Loen en Large, recueil d’expressions bretonnes collectées par Patrick Dréan, seront exposées à la médiathèque tout au long du mois. Médiathèque de Camors 18 Rue Principale 56330 CAMORS Camors Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T16:30:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-08T16:30:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T12:30:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-15T16:30:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T12:30:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T15:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-22T16:30:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T15:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-29T16:30:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T12:30:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-04-01T15:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Camors, Morbihan Autres Lieu Médiathèque de Camors Adresse 18 Rue Principale 56330 CAMORS Ville Camors lieuville Médiathèque de Camors Camors Departement Morbihan

Médiathèque de Camors Camors Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camors/

EXPOSITION “DE LOEN EN LARGE” Médiathèque de Camors 2022-03-01 was last modified: by EXPOSITION “DE LOEN EN LARGE” Médiathèque de Camors Médiathèque de Camors 1 mars 2022 Camors Médiathèque de Camors Camors

Camors Morbihan