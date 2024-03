EXPOSITION DE LIVRES SPÉCIALE « SEMAINE DE LA FEMME » Montady, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 8 mars, la Médiathèque Louis Aragon met à l’honneur la Semaine de la Femme à travers une exposition spéciale de livres mettant en lumière le talent, la créativité et la force des femmes. Découvrez une sélection d’ouvrages variés romans, essais, biographies, bandes dessinées, témoignages, poésie… Tous ces livres ont pour point commun de mettre en avant la voix des femmes, leur luttes, leurs réalisations, leurs parcours inspirants. Nous vous invitons donc à venir découvrir ces trésors littéraires, à vous laisser emporter par les histoires passionnantes de femmes d’ici et d’ailleurs, à vous laisser inspirer par leur courage, leur persévérance, leur créativité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

7 Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie mediatheque.montady@ladomitienne.com

