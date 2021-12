Pézenas Lycée Charles Alliès Hérault, Pézenas Exposition de livres sculptés Lycée Charles Alliès Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Lycée Charles Alliès, le jeudi 20 janvier 2022 à 09:00 Exposition des livres sculptés par les élèves Lycée Charles Alliès 24 Bd Frédéric et Irène Joliot-Curie 34120 Pézenas Pézenas Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Lycée Charles Alliès Adresse 24 Bd Frédéric et Irène Joliot-Curie 34120 Pézenas Ville Pézenas lieuville Lycée Charles Alliès Pézenas