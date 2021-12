Pontault-Combault Centre social et culturel Pontault-Combault, Seine-et-Marne Exposition de livres insolites Centre social et culturel Pontault-Combault Catégories d’évènement: Pontault-Combault

Seine-et-Marne

Exposition de livres insolites Centre social et culturel, 22 janvier 2022, Pontault-Combault. Exposition de livres insolites

Centre social et culturel, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

De magnifiques collections de livres insolites émerveilleront les enfants et raviront également les plus grands. Leur construction, particulièrement complexe pour certains, fait surgir des scènes inattendues et multiples sur une même page, avec des pop-up que vous pourrez animer. Les livres accordéon ne manqueront pas non plus de vous surprendre.

Par groupe de 15 personnes

Découverte d’albums richement illustrés en relief, dépliants… Centre social et culturel 4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontault-Combault, Seine-et-Marne Autres Lieu Centre social et culturel Adresse 4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-Combault Ville Pontault-Combault lieuville Centre social et culturel Pontault-Combault