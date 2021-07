Thury Bibliothèque Thury, Yonne Exposition de livres anciens. Bibliothèque Thury Catégories d’évènement: Thury

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque

Découvrez les beaux spécimens de cette collection, en particulier une édition de l’encyclopédie de Diderot et D’Alembert . De nombreux volumes anciens seront consultables en particulier, histoire, voyages…: un plaisir pour bibliophiles !

Entrée libre

Quelques 900 ouvrages à découvrir! Bibliothèque Le bourg 89520 Thury Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

