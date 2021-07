Vincourt Maison du Parc Val-d'Oise, Vincourt Exposition de lithographies “Vue de l’Eglise” Maison du Parc Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Parc

Classée au titre des monuments historiques, l’église de la Nativité de la Sainte Vierge est le fruit d’une succession d’édifices bâtis entre les XIIe et XVIe siècles. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une restauration, soutenue par le département, qui durera 5 ans. Pour l’occasion, l’association [Le Cadratin de Jouy](http://lecadratindejouy.weebly.com/preacutesentation.html) de Jouy met à l’honneur l’église et son patrimoine, en proposant une exposition de lithographies : “Vue de l’Église”. Et pour contribuer pleinement à son entretien, l’association vous propose d’acquérir une lithographie, dont les bénéfices seront reversés à la restauration de l’église.

Accès libre

Maison du Parc 38 Grande Rue 95280 Jouy-le-Moutier

