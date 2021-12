Montaigu-Vendée Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée, Vendée Exposition de l’illustratrice Camille Jourdy Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Exposition de l’illustratrice Camille Jourdy Médiathèque Calliopé, 1 décembre 2021, Montaigu-Vendée. Exposition de l’illustratrice Camille Jourdy

du mercredi 1 décembre au vendredi 31 décembre à Médiathèque Calliopé

**« TU PARLES D’UNE VIE »** L’exposition de nombreuses planches originales, dessins inédits et carnets de Camille Jourdy, nom incontournable de la Bande Dessinée francophone contemporaine. Exposition du 1er au 31 décembre Tout public | Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

Entrée libre et gratuite

Exposition et rencontre de Camille Jourdy Médiathèque Calliopé Parc Henri Joyau, Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-03T12:00:00 2021-12-03T14:00:00;2021-12-03T16:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T18:30:00;2021-12-07T12:00:00 2021-12-07T14:00:00;2021-12-07T16:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-10T12:00:00 2021-12-10T14:00:00;2021-12-10T16:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-14T12:00:00 2021-12-14T14:00:00;2021-12-14T16:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-17T12:00:00 2021-12-17T14:00:00;2021-12-17T16:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-21T12:00:00 2021-12-21T14:00:00;2021-12-21T16:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-24T12:00:00 2021-12-24T14:00:00;2021-12-24T16:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T14:30:00 2021-12-26T18:30:00;2021-12-28T12:00:00 2021-12-28T14:00:00;2021-12-28T16:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-31T12:00:00 2021-12-31T14:00:00;2021-12-31T16:00:00 2021-12-31T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Médiathèque Calliopé Adresse Parc Henri Joyau, Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée