EXPOSITION « DE L’IDÉE AU LIVRE DEVINE QUI JE SUIS ! » Médiathèque Joseph Schaefer Bitche, samedi 16 mars 2024.

Explorez l’univers enchanteur des livres-jeux ludiques Devine qui je suis ! et Devine qui fait ça ! d’Elsa MROZIEWICZ. Les limites du format traditionnel du livre seront repoussées pour donner vie à des créations triangulaires, intriguant…

Cette exposition vous transportera dans un voyage artistique à la découverte des animaux et de leurs cris, dans la joie et la bonne humeur !

Tout public / Accès libre aux horaires d’ouverture au publicTout public

0 EUR.

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est contact@mediatheque-josephschaefer.fr

