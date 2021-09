Vienne-en-val Salle des fêtes Vienne-en-val Exposition de l’Expression des Loges Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’évènement: Vienne-en-val

Exposition de l’Expression des Loges Salle des fêtes, 25 septembre 2021, Vienne-en-val. Exposition de l’Expression des Loges

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Salle des fêtes

L’association Expression Des Loges qui réunit divers artistes de Fay-aux-Loges (peinture, sculpture, photo…) organise son exposition annuelle. L’invité d’honneur est Florent Moncourrier, peintre de la région qui utilise la technique du pastel à l’huile. Il aime dessiner des portraits mais également des animaux et des paysages Exposition de peintures. Invité d’honneur Florent Moncourrier, technique du pastel à l’huile. Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Vienne-en-val Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de l'Ancienne Gare, Vienne-en-val Ville Vienne-en-val lieuville Salle des fêtes Vienne-en-val