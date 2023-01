Exposition de Légo Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’Évènement: Jura

2023-02-04 – 2023-12-31

Jura Moirans-en-Montagne EUR Venez découvrir le diorama LEGO sur le thème « steampunk » installé par l’association LUG’EST. L’exposition reflète une vie futuriste investie dans le passé, mélange de vision avant-gardiste mêlée à un style ancien de l’époque victorienne.

Venez découvrir le diorama LEGO sur le thème « steampunk » installé par l'association LUG'EST. L'exposition reflète une vie futuriste investie dans le passé, mélange de vision avant-gardiste mêlée à un style ancien de l'époque victorienne.

Ainsi sont présentées sur plus de 20 m², 17 m3 de LEGO®, 700 000 pièces et environ 1 000 figurines ! Visible à compter du 4 février et jusqu'au 31 décembre 2023.

dernière mise à jour : 2023-01-20

