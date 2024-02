EXPOSITION DE LÉGO Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz, dimanche 18 février 2024.

EXPOSITION DE LÉGO Salle de l’Ellipse Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tout le monde connaît ces petites briques de couleurs qui s’assemblent, se montent et se démontent !

Si vous êtes adeptes du montage et si vous avez l’esprit créatif, rendez-vous à la salle de l’Ellipse de Chéméré pour cette animation !

Profitez en famille de cette journée à théme Lego Duplo et Pixel Art…

Venez voter pour la plus belle oeuvre des enfants !

Pratique :

Entrée à tarif unique de 3€ pour les plus de 3ans

Petite restauration et buvette sur place

plus d’information par téléphone au 06 21 68 05 39

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Salle de l’Ellipse Chéméré

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.saintemarie.arthon@gmail.com

L’événement EXPOSITION DE LÉGO Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire