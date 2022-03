Exposition – De l’écorce au noyau Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-04-26 – 2022-06-09

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Proposé par la médiathèque de Pontarlier.

Tableaux de mosaique sur bois. Les fragments de vaisselle, d'émaux, de miroirs… reliés entre eux témoignent d'une itinérance. Celle de fragments de vie, de balade en nature, de rencontres, de ruptures et de joies qui dessinent un chemin de transformation lors du procésus créatif.

Proposé par la médiathèque de Pontarlier.

Exposition – De l'écorce au noyau
2022-04-26 – 2022-06-09
Pontarlier

