Meurthe-et-Moselle Du 19 janvier au 11 février 2023, l’exposition de l’Ecole des regards de Lunéville est visible dans notre galerie au CRI des Lumières. L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h à la Galerie du Cri des Lumières, Aile Sud du Château de Lunéville. Cette exposition des photographies fut réalisée dans le cadre des ateliers de recherche en photographie réalisés durant l’année 2021-2022. Renseignements auprès de Boris Dydim au 06.71.79.33.72 ou à crideslumieres@gmail.com. crideslumieres@gmail.com +33 6 71 79 33 72 Galerie du Cri des Lumières

