2022-04-05 – 2022-04-28

Les élèves des classes d'arts plastiques, arts graphiques et beaux-arts dévoilent leur œuvres au public. Laure Saigne, leur professeur, a su les accompagner durant l'année dans une démarche créatrice et imaginative. Vernissage en musique par l'Ecole de Musique des Portes de Rosheim à 17h30, le 5 avril

