Romans-sur-Isère Musée international de la chaussure Drôme, Romans-sur-Isère Exposition de l’école d’art « Quand la mode se libère » Musée international de la chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Exposition de l’école d’art « Quand la mode se libère » Musée international de la chaussure, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Exposition de l’école d’art « Quand la mode se libère »

Musée international de la chaussure, le samedi 3 juillet à 18:00 Entrée libre

Exposition des travaux de l’école d’art : sculptures, œuvres murales, œuvres textiles. Musée international de la chaussure Rue Bistour, portail Roger-Vivier, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée international de la chaussure Adresse Rue Bistour, portail Roger-Vivier, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Romans-sur-Isère lieuville Musée international de la chaussure Romans-sur-Isère