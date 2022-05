Exposition de l’école-atelier de dessin Ambrumesnil Ambrumesnil Catégories d’évènement: Ambrumesnil

Seine-Maritime

Exposition de l’école-atelier de dessin Ambrumesnil, 21 mai 2022, Ambrumesnil. Exposition de l’école-atelier de dessin Salle des 12 étoiles d’Or Rue de l’ancienne mare Ambrumesnil

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-26 19:00:00 19:00:00 Salle des 12 étoiles d’Or Rue de l’ancienne mare

Venez admirer les œuvres des élèves du cours dessin du 21 au 26 mai à la salle des 12 étoiles d'or à Ambrumesnil ! De 14h à 19h.

mairie.ambrumesnil@wanadoo.fr +33 2 35 83 02 62

