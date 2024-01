Exposition « De l’eau pour tous » à la Maison de l’Eau Cahors, vendredi 1 mars 2024.

Début : Vendredi 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-31 17:30:00

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour alimenter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors. Ce lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura satisfaire la curiosité de tous, petits et grands !

En moyenne 146 litres d’eau par personne et par jour sont consommés en France. Chaque jour, l’eau coule au robinet sans qu’on n’y prête attention… c’est lorsqu’elle vient à manquer qu’on réalise son importance.

Plus que jamais, l’eau est une ressource inestimable. Indispensable à la vie, elle n’est pourtant pas disponible pour tous. Dans le monde, près de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Le constat n’est pas mieux concernant l’accès à l’assainissement.

Face à cette réalité, l’évidence de cette thématique s’impose pour un lieu tel que la Maison de l’eau. Première usine d’eau potable de la ville de Cahors aménagée en espace d’accueil et d’exposition, la Maison de l’eau propose avec « De l’eau pour tous » un aperçu de l’eau sur terre. Derrière les nombreux chiffres qu’on trouve sur ce sujet et les multiples informations, l’objectif est surtout de se questionner : que penser de toutes ces données ? Risque-t-on bientôt de manquer d’eau ? Une découverte à faire en famille pour réfléchir ensemble à ce que représente l’eau dans nos vies et à l’omniprésence de cet or bleu dans nos quotidiens…

La Maison de l’Eau

Cahors 46000 Lot Occitanie



