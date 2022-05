Exposition – De l’eau, des arbres en Limousin Nantiat, 4 mai 2022, Nantiat.

Exposition – De l’eau, des arbres en Limousin Médiathèque l’Apostrophe Nantiat

2022-05-04 – 2022-07-01

Médiathèque l’Apostrophe Nantiat Haute-Vienne Nantiat

Du 04 mai au 01 juillet à la médiathèque. Mardi et jeudi 15h à 18h, mercredi et samedi 10h à 12h/13h30 à 17h30, vendredi 15h à 19h. Entrée libre et gratuite. Médiathèque l’Apostrophe 05 55 53 33 11.

Jean Pierre Lascoux nous dévoile ses nombreuses toiles, toutes en pastel. Un véritable promenade dans les paysages de notre région.

Du 04 mai au 01 juillet à la médiathèque. Mardi et jeudi 15h à 18h, mercredi et samedi 10h à 12h/13h30 à 17h30, vendredi 15h à 19h. Entrée libre et gratuite. Médiathèque l’Apostrophe 05 55 53 33 11.

Médiathèque l’Apostrophe Nantiat

dernière mise à jour : 2022-05-05 par