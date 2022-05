Exposition « De l’eau dans le temps » Argenton-sur-Creuse, 14 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

Exposition « De l’eau dans le temps » Argenton-sur-Creuse

2022-05-14 – 2022-05-14

Argenton-sur-Creuse Indre

Le Syndicat des Eaux de la Grave vous invite à une sensibilisation interactive, expérimentale et ludique sur les propriétés de l’eau et ses usages .

Les 17 ateliers interactifs et 10 panneaux de l’exposition interactive « De l’eau dans le temps » Les visiteurs seront accueillis par un animateur scientifique de la FRMJC Centre auquel ils pourront faire appel à tout moment.

Exposition interactive sur le thème de l’eau.

+33 2 54 24 12 50

©syndicatdeseauxdelagrave

dernière mise à jour : 2022-05-09 par