Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Exposition de photographies par Sylvia Ney.

Dans le cadre de l’année 2021 consacrée à Flaubert, les oeuvres de Sylvia Ney au travers de détails photographiques nous plonge dans les différents écrits de l’écrivain au coeur d’un pays de Caux intemporel.

A la maison Henri IV, ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h. Entrée libre Exposition de photographies par Sylvia Ney.

A la maison Henri IV, ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h. Entrée libre dernière mise à jour : 2021-06-24 par

