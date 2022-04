EXPOSITION DE LAURA LABRI LABORIE ET GENEVIEVE SEILLE – OSS&TURES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault L’espace Lally est heureux d’accueillir deux artistes pour l’exposition “Oss&Tures”, Laura Labri Laborie et Geneviève Seillé.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 14 avril à 18h.

