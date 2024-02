EXPOSITION DE L’ATELIER TOUT EN COULEURS Sainte-Pazanne, samedi 1 juin 2024.

EXPOSITION DE L’ATELIER TOUT EN COULEURS Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

L’Atelier Tout en Couleur de Sainte Pazanne vous invite à découvrir son travail…

Vous aimez l’art ? Les peintures et la création artistique ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

Rendez-vous à la salle de l’Escale de Retz de Sainte-Pazanne

3 bonnes raisons de découvrir le travail des membres de l’Atelier

Les peintres de l’atelier utilisent différentes techniques et différents styles; acrylique, huile, encre, aquarelle

Les thématiques de cette année sont le vent et le regard

Selon l’artiste, les toiles changent et donnent une impression différente

Pratique

Entrée libre et gratuite

Ouvert en continu de 10h à 18h les deux jours

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Salle de l’Escale de Retz

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire ateliertoutencouleurs@gmail.com

L’événement EXPOSITION DE L’ATELIER TOUT EN COULEURS Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire