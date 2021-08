Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 35800, Saint-Briac-sur-Mer Exposition de l’Atelier Silène Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: 35800

Exposition de l'Atelier Silène 2021-09-07 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Salle des Halles Rue de la Mairie
Saint-Briac-sur-Mer 35800

Sculpture sur bois, Dentelles de bois, Hommage aux arbres et la forêt. Entrée libre. Du mardi 7 au dimanche 19 septembre 2021 – De 10h à 19h – Salle des Halles
+33 2 99 88 39 34
https://www.saintbriac.fr/agenda/exposition-de-latelier-silene/

