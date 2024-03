Exposition de l’atelier Pinceaux & Couleurs Maison pour Tous Chantepie, samedi 16 mars 2024.

Exposition de l’atelier Pinceaux & Couleurs L’atelier Pinceaux & Couleurs organise son exposition, afin de présenter les réalisations de ses adhérents. 16 et 17 mars Maison pour Tous Entrée libre

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T13:30:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

L’atelier Pinceaux & Couleurs est composé de 56 adhérents (44 adultes et 12 enfants). Les cours encadrés par des animateurs sont répartis sur 4 ateliers: ateliers de Christian Biard, atelier de Jean Pierre Millot, atelier de Romain Gueusset. Les apprentissages possibles sont le dessin, l’aquarelle, le fusain, la peinture acrylique et la peinture à l’huile. Un atelier BD existe pour les plus jeunes.

L’exposition offre la possibilité aux adhérents qui le souhaitent de montrer leurs oeuvres.

Lors de cette exposition, l’invité d’honneur qui présentera ses œuvres, sera Erwan Mordelet.

Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin, 35135 CHANTEPIE

