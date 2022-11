Exposition de l’atelier photographique quévertois

2022-11-25 – 2022-12-23 8 photographes de l’association exposent 70 clichés au format 45×30 cm, visibles au horaires d’ouverture au public dernière mise à jour : 2022-11-18 par

