Ce mois-ci à l’Office de Tourisme nous vous proposons de découvrir les œuvres réalisées par les membres de l’atelier peinture de Pithiviers. Entre nostalgie et modernité, jour et nuit, soleil et nuages, venez découvrir les lumières diffusées par le ciel sur la plaine de Beauce aux portes de Pithiviers. C’est avec une grande sensibilité que les artistes peintres amateurs de l’Atelier de Peinture de Pithiviers ont su capter les rayons qui enchantent le regard et transforment l’immensité de la plaine en une variété infinie de paysages changeants. Des interprétations empreintes de poésie et de romantisme qui sauront vous émouvoir ! L’exposition est visible pendant les jours d’ouvertures de l’Office de Tourisme. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Exposition de l’atelier peinture de Pithiviers

Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers



2021-08-04T09:30:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T13:30:00 2021-08-04T17:30:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T13:30:00 2021-08-05T17:30:00;2021-08-06T09:30:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T13:30:00 2021-08-06T17:30:00;2021-08-07T09:30:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T13:30:00 2021-08-07T17:30:00;2021-08-10T09:30:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T13:30:00 2021-08-10T17:30:00;2021-08-11T09:30:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T13:30:00 2021-08-11T17:30:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T17:30:00;2021-08-13T09:30:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T17:30:00;2021-08-14T09:30:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T13:30:00 2021-08-14T17:30:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T13:30:00 2021-08-17T17:30:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T13:30:00 2021-08-18T17:30:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T13:30:00 2021-08-19T17:30:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T13:30:00 2021-08-20T17:30:00;2021-08-21T09:30:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T13:30:00 2021-08-21T17:30:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T13:30:00 2021-08-24T17:30:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T13:30:00 2021-08-25T17:30:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T17:30:00;2021-08-27T09:30:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T13:30:00 2021-08-27T17:30:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T12:30:00;2021-08-28T13:30:00 2021-08-28T17:30:00;2021-08-31T09:30:00 2021-08-31T12:30:00;2021-08-31T13:30:00 2021-08-31T17:30:00;2021-09-01T09:30:00 2021-09-01T12:30:00;2021-09-01T13:30:00 2021-09-01T17:30:00;2021-09-02T09:30:00 2021-09-02T12:30:00;2021-09-02T13:30:00 2021-09-02T17:30:00