Exposition de l’atelier de Tartary Ailhon Ailhon Catégories d’évènement: Ailhon

Ardèche

Exposition de l’atelier de Tartary Ailhon, 9 avril 2022, Ailhon. Exposition de l’atelier de Tartary Ailhon

2022-04-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21 18:30:00 18:30:00

Ailhon Ardêche Ailhon Peintures de Suzanne Blanc, Gwen Bressot, Marie-Christine Fayolle, Nanou Imbert, Bertrand Priour et Jean Ried. Chacune et chacun des membres de l’Atelier de Tartary propose une petite sélection de créations récentes. amisdailhon@gmail.com http://amisdailhon.blogspot.com/ Ailhon

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ailhon, Ardèche Autres Lieu Ailhon Adresse Ville Ailhon lieuville Ailhon Departement Ardêche

Ailhon Ailhon Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ailhon/

Exposition de l’atelier de Tartary Ailhon 2022-04-09 was last modified: by Exposition de l’atelier de Tartary Ailhon Ailhon 9 avril 2022 Ailhon Ardèche

Ailhon Ardêche