EXPOSITION DE L’ATELIER DE MARIJE STOELWINDER Octon, 9 juin 2022, Octon.

2022-06-09 – 2022-06-21

Octon Hérault

Le cours de dessin et de peinture de Marije Stoelwinder a lieu à Octon au Village des Arts et Métiers. Les élèves vous invitent à venir découvrir les œuvres réalisées pendant l’année et vous pourrez en profiter pour poser toutes vos questions sur ce cours de dessin et de peinture.

Vernissage jeudi 9 juin à 18h.

biblio.octon@orange.fr

